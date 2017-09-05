Başbakan'dan Kuzey Kore uyarısı

Habertürk TV'nin haberine göre; Başbakan Binali Yıldırım, adli yıl açılış resepsiyonunda tek tip kıyafet uygulaması ile ilgili sorulara "Çalışmalar devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak'ta yapılacak referanduma ilişkin "Kuzey Irak'ta referandum vahim hata, yapılmamalı" ifadesini kullandı.

Başbakan, Türkiye-Almanya ilişkileri ile ilgili "Almanya'da akıldan ziyade duygu ön planda, ilişkilere zarar veriyor." açıklamasında bulundu.

Başbakan, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemelerine ilişkin ise "Dünyanın geleceği çılgın davranışlara bırakılmamalı" şeklinde yanıt verdi.