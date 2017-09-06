Bursa'daki olay, saat 01.15 sıralarında Paşaköy Mahalesi mevkiinde bulunan bir otelin restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. isimli şahıs otel restoranında yemek yediği sırada işletme sahibi olduğu öğrenilen İ.B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce işletme sahibi İ.B. yanında bulunan tabancasıyla G.Ç.'yi ve şahısları ayırmak için araya giren N.A.'yı bacaklarından vurarak yaraladı.

Kavganın yaşandığı sırada restoranda bulunan A.A. isimli şahıs ise seken kurşun nedeniyle elinden yaralandı. N.A., restoranda bulunan vatandaşlar tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, iki bacağından yaralanan G.Ç. ve elinden yaralanan A.A. ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

İşletme sahibi İ.B. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastanede tedavi gören 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.