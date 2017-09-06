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17-18 Eylül’de ‘kestane karası’ diye bir fırtına var, onu bekliyoruz. Bu fırtınayla Rusya, Romanya ve Bulgaristan’dan palamut ve lüfer akını olabilir. Çünkü fırtınadan sonra deniz soğuyor ve balık da daha çok oluyor.”