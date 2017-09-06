Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto’nun katkılarıyla düzenlenen Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu, 10 Eylül Pazar günü saat 17.00’de start alacak. 1968 Meksika Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 76 atlet arasında 2 saat 25 dakika 18 saniyelik derecesiyle 4’üncü olan İsmail Akçay, Gazete Habertürk’ten Mahmut Acaröz'e yaptığı açıklamada “Benim 4’üncü sırada tamamladığım 1968 Meksika Maratonu’nda madalya kürsüsüne 2’nci ve 3’üncü sırada çıkan atletler, Balıkesir’e gelecek. Bir aksilik olmazsa birlikte gösteri koşusu yapacağız. Koşunun birincisi Etiyopyalı Mamo Wolde, vefat ettiği için aramızda olamayacak” dedi.
‘EN YÜKSEK RAKIMDA KOŞTUK’
Meksika’da 1968’de 2 bin 250 m yükseklikte bulunan Meksiko City’de atletizm tarihinin “en yüksek rakım”ında maraton düzenlendiğini belirten Akçay o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı:
“O yükseklikte koşmak hiç de kolay değildi. Kısa mesafe atletlerinin dışındaki tüm atletler, 1968 Meksika Olimpiyat Oyunları’nda yüksek rakımdan olumsuz etkilendi. O zamanki şartlar şimdiki gibi değil. Koşuyoruz ama ne sürekli olarak zamanı gösteren ne de hangi sırada olduğunuzu gösteren teknolojiler var. Koşarken yakınınızdaki atletleri görüyorsunuz. Yarışı bitirdiğinizde kaçıncı olduğunuzu öğreniyorsunuz. Stada girerken, Alman Milli Takımı hocasının beni gördüğünde ‘Akçaaay’ diyerek kendisini yere attığını dün gibi hatırlıyorum.”
Yunanlar’ın “Yeniçeri”, Avrupalılar’ın “Türk Lokomotifi” lakabıyla yakından tanıdığı Akçay, Meksika’da yarışı bitiren atletlerin çizgiyi geçtiği gibi kendisini yere bıraktığını ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü anlatırken, “Ben de koşuyu kaçıncı sırada tamamladığımı hastanede öğrendim. Doktora, kaçıncı olduğumu sorduğumda bana parmaklarıyla ‘4’ işareti yaptı” dedi.
49 yıl önce maratonda 2’nci ve 3’üncü olan atletler, Akçay’la gösteri koşusu yapacak
MEKSİKA’DAN BALIKESİR’E
Akçay, 128 kez Türkiye’yi uluslararası yarışlarda temsil ettiğini, 30 ülkede ay yıldızlı formayla koştuğunu söyledi.
- meksika
- olimpiyatlar
- İsmail Akçay
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.