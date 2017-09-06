Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto’nun katkılarıyla düzenlenen Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu, 10 Eylül Pazar günü saat 17.00’de start alacak. 1968 Meksika Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 76 atlet arasında 2 saat 25 dakika 18 saniyelik derecesiyle 4’üncü olan İsmail Akçay, Gazete Habertürk’ten Mahmut Acaröz'e yaptığı açıklamada “Benim 4’üncü sırada tamamladığım 1968 Meksika Maratonu’nda madalya kürsüsüne 2’nci ve 3’üncü sırada çıkan atletler, Balıkesir’e gelecek. Bir aksilik olmazsa birlikte gösteri koşusu yapacağız. Koşunun birincisi Etiyopyalı Mamo Wolde, vefat ettiği için aramızda olamayacak” dedi.

‘EN YÜKSEK RAKIMDA KOŞTUK’

Meksika’da 1968’de 2 bin 250 m yükseklikte bulunan Meksiko City’de atletizm tarihinin “en yüksek rakım”ında maraton düzenlendiğini belirten Akçay o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı:

“O yükseklikte koşmak hiç de kolay değildi. Kısa mesafe atletlerinin dışındaki tüm atletler, 1968 Meksika Olimpiyat Oyunları’nda yüksek rakımdan olumsuz etkilendi. O zamanki şartlar şimdiki gibi değil. Koşuyoruz ama ne sürekli olarak zamanı gösteren ne de hangi sırada olduğunuzu gösteren teknolojiler var. Koşarken yakınınızdaki atletleri görüyorsunuz. Yarışı bitirdiğinizde kaçıncı olduğunuzu öğreniyorsunuz. Stada girerken, Alman Milli Takımı hocasının beni gördüğünde ‘Akçaaay’ diyerek kendisini yere attığını dün gibi hatırlıyorum.”

Yunanlar’ın “Yeniçeri”, Avrupalılar’ın “Türk Lokomotifi” lakabıyla yakından tanıdığı Akçay, Meksika’da yarışı bitiren atletlerin çizgiyi geçtiği gibi kendisini yere bıraktığını ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü anlatırken, “Ben de koşuyu kaçıncı sırada tamamladığımı hastanede öğrendim. Doktora, kaçıncı olduğumu sorduğumda bana parmaklarıyla ‘4’ işareti yaptı” dedi.

49 yıl önce maratonda 2’nci ve 3’üncü olan atletler, Akçay’la gösteri koşusu yapacak

MEKSİKA’DAN BALIKESİR’E

Akçay, 128 kez Türkiye’yi uluslararası yarışlarda temsil ettiğini, 30 ülkede ay yıldızlı formayla koştuğunu söyledi.

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