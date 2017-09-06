İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edilecek. Bakan Soylu'nun Senegal temasları arasında Gore Adası'nı ziyareti de bulunuyor.
ERDOĞAN DA ZİYARET ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, başbakanlığı döneminde, 2013 yılında Senegal temasları sırasında Gore Adası'nı ziyaret etmişti. Erdoğan, 1780-1784 yılları arasında Afro-Fransız bir ailenin inşa ettiği bilinen Kölelerin Evi'ni de ziyaret etmişti.
Erdoğan, daha sonra anı defterine yazdığı şu satırları okumuştu:
"Afrikalıların yaşadıkları büyük dramın en önemli belgelerinden biri olan bu mekanın daha aydınlık bir gelecek için tefekkür vesilesi olmasını temenni ediyorum. Afrika'nın, hüzünle bakan güneşlerden kurtulacağına, umutla doğan güneşlerle dünyayı aydınlatacağına yürekten inanıyorum. Türkiye olarak Senegal başta olmak üzere Afrika'nın uyanışını ve geleceğe emin adımlarla yürüyüşünü gönülden destekliyoruz. Yaşasın Türkiye-Senegal dostluğu."
GORE ADASI
Senegal'in Dakar şehrinin 19 idari bölgesinden biri olan Gore Adası'nun nüfusu 1056 kişiden oluşuyor.
Yüzyıllar boyunca sırasıyla Portekiz, Hollanda, İngiltere ve Fransa'nın sömürgecilik faaliyetlerine sahne olan Senegal'de, köle ticaretinin ilk başlangıcı 16'ncı yüzyılın ortalarına dayanıyor.
Tarihçiler, başkent Dakar açıklarındaki Goree Adası'na 1444'te gelen Portekizlilerin, Senegalli gençleri, o güne kadar tadını bilmedikleri alkolle sarhoş ederek Güney Amerika'ya giden gemilere bindirdiklerini belirtiyor.
Senegal'in en büyük tarihçisi kabul edilen eski Milli Eğitim Bakanı ve eski Meclis Başkanı İba Der Thiam, Goree Adası'ndaki köle pazarını şöyle anlattı:
"Zaman içinde Avrupa'daki Nantes, Rochelle, Bordeaux, Liverpool, Bristol, Amsterdam, Lizbon limanlarından kalkan gemiler, Afrika'nın çeşitli yerlerinden toplanan genç ve sağlıklı köle adaylarının sergilendiği Goree Adası'na gelmiş. Goree Adası, Afrika'nın çeşitli bölgelerinden toplanmış kölelerle köle tüccarlarının buluşma noktasına dönüşmüş. Esirler, köle evinde, küçük bölmelerde birbirlerine zincirlenmiş şekilde, pazarda satışa çıkmayı beklerken, ölenler ya da isyan edenler de denize atılmış. Erkek kölelerin 'değeri' boyları, kiloları ve kas durumlarına göre belirlenirken, kadın ve çocukların ise diş ve genel sağlık durumları baz alınmış."
1780-1784 yılları arasında Afro-Fransız bir ailenin inşa ettiği bilinen Kölelerin Evi adanın en ünlü yapısı.
- süleyman soylu
- gore adası
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