İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edildi. Senegal-Türkiye Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 4. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Soylu, Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Soylu, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall ile Türkiye ve Senegal arasında ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok hususta konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.Bakan Soylu, yenilenebilir enerjiden, gıda ve tarım dahil iki ülke arasında daha önce mutabakata varılan çifte vergilendirme anlaşmasının hızla sonuca ulaşması konusunu görüştüklerini dile getirdi.

Senegal ile Türkiye arasında güvenlik iş birliğinin sağlanması konusunu da Sall ile görüştüğünü belirten Soylu, Senegal hükümetinin kısa sürede Türkiye'ye bir heyet göndererek asayiş, trafik ve emniyet alanlarında Türkiye ile ortak bir çalışma yapacağını ifade etti.

"KÖLELEŞTİRMENİN NASIL BİR DUYGU OLDUĞUNU BU ADA İFADE EDİYOR"

Ülkeye ziyareti kapsamında, geçmişte Afrika kıtasındaki köle ticaretinin merkezlerinden Gore Adası'na gittiğini aktaran Soylu, "Köleleştirmenin nasıl bir duygu olduğunu bu ada, kalıntılarıyla en güzel şekilde ifade ediyor. " dedi.

ERDOĞAN DA ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, başbakanlığı döneminde, 2013 yılında Senegal temasları sırasında Gore Adası'nı ziyaret etmişti. Erdoğan, 1780-1784 yılları arasında Afro-Fransız bir ailenin inşa ettiği bilinen Kölelerin Evi'ni de ziyaret etmişti.

Erdoğan, daha sonra anı defterine yazdığı şu satırları okumuştu:

"Afrikalıların yaşadıkları büyük dramın en önemli belgelerinden biri olan bu mekanın daha aydınlık bir gelecek için tefekkür vesilesi olmasını temenni ediyorum. Afrika'nın, hüzünle bakan güneşlerden kurtulacağına, umutla doğan güneşlerle dünyayı aydınlatacağına yürekten inanıyorum. Türkiye olarak Senegal başta olmak üzere Afrika'nın uyanışını ve geleceğe emin adımlarla yürüyüşünü gönülden destekliyoruz. Yaşasın Türkiye-Senegal dostluğu."

GORE ADASI

Senegal'in Dakar şehrinin 19 idari bölgesinden biri olan Gore Adası'nun nüfusu 1056 kişiden oluşuyor.

Yüzyıllar boyunca sırasıyla Portekiz, Hollanda, İngiltere ve Fransa'nın sömürgecilik faaliyetlerine sahne olan Senegal'de, köle ticaretinin ilk başlangıcı 16'ncı yüzyılın ortalarına dayanıyor.

Tarihçiler, başkent Dakar açıklarındaki Goree Adası'na 1444'te gelen Portekizlilerin, Senegalli gençleri, o güne kadar tadını bilmedikleri alkolle sarhoş ederek Güney Amerika'ya giden gemilere bindirdiklerini belirtiyor.

Senegal'in en büyük tarihçisi kabul edilen eski Milli Eğitim Bakanı ve eski Meclis Başkanı İba Der Thiam, Goree Adası'ndaki köle pazarını şöyle anlattı:

"Zaman içinde Avrupa'daki Nantes, Rochelle, Bordeaux, Liverpool, Bristol, Amsterdam, Lizbon limanlarından kalkan gemiler, Afrika'nın çeşitli yerlerinden toplanan genç ve sağlıklı köle adaylarının sergilendiği Goree Adası'na gelmiş. Goree Adası, Afrika'nın çeşitli bölgelerinden toplanmış kölelerle köle tüccarlarının buluşma noktasına dönüşmüş. Esirler, köle evinde, küçük bölmelerde birbirlerine zincirlenmiş şekilde, pazarda satışa çıkmayı beklerken, ölenler ya da isyan edenler de denize atılmış. Erkek kölelerin 'değeri' boyları, kiloları ve kas durumlarına göre belirlenirken, kadın ve çocukların ise diş ve genel sağlık durumları baz alınmış."

1780-1784 yılları arasında Afro-Fransız bir ailenin inşa ettiği bilinen Kölelerin Evi adanın en ünlü yapısı.

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