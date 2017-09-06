Nazilli Belediyesi’nce belediye binası önünde organize edilen kurtuluş töreninde protokolde kendisine yer ayrılmadığını gören MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin, bunun nedenini öğrenmek için Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir’i belediye binasına çağırdı. Keskin ve Demir arasındaki tartışmanın büyümesinin ardından çıkan arbedede, MHP’li grup arasında kalan Demir darbedildi. 112 ekibince ilk müdahalesi yapılan Demir, daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarının MHP’li yöneticiler tarafından tehdit edildiği belirtildi. Keskin ise gazetecileri tehdit etmediğini ileri sürerek, “Böyle bir anlaşılmazlık olduysa da üzüntülerimi ifade ediyorum” dedi.

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