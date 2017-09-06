Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, yaptığı açıklamada, 50. Yıl Polis Merkezi'ne saldırı hazırlığındaki bir "canlı bombanın" emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Olay yerine gittiğini belirten Ercan, "Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Kısa sürede detaylı açıklamayı yapacağız. Polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla önemli bir saldırı engellendi. Teröristin üzerinde canlı bomba yeleği ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Teröristi polis merkezi yakınlarında etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.