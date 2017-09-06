77'lik dede sahte para kuryesi çıktı

İstanbul'da sahtecilere göz açtırmayan Jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 10 bin ABD Doları olan, 986 adet sahte 100 ABD Doları ele geçirdi. Sahte dolarları temin ederek piyasaya dağıtımını sağlayan şüphelinin 77 yaşında olması dikkat çekti. Şüpheli A.B.'nin yaşlı olduğu için dikkat çekmeyeceği düşünülerek sahte paranın naklinde aracılık ettiği belirlendi.
İHA'nın haberine göre, 77 yaşındaki A.B. isimli bir şahsın sahte ABD Doları temin ederek piyasaya sürülmek üzere yurt genelinde dağıtım yapacağı bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.B.'yi yakın takibe aldı. Ataşehir'de A.B. ve yanında bulunan H.V.'yi ellerinde siyah bir poşetle tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Seyir halindeyken durdurulan A.B.'nin elindeki siyah poşette 986 adet sahte 100 ABD Doları bulundu.
77'LİK DEDE DİKKAT ÇEKMESİN DİYE SEÇİLMİŞ
77 Yaşındaki A.B.'nin yaşlı olması nedeniyle dikkat çekmeyeceği düşünülerek para naklinde aracılık etmesi için özel olarak seçildiği belirlendi. Ayrıca A.B.'nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hakkında 3 ayrı suç kaydı daha bulunduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri, ele geçirilen sahte dolarların başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde dağıtımının yapılacağını, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde döviz büroları aracılığıyla piyasaya sürüleceğini değerlendirdi.
Şüpheli A.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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