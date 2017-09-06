Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Müdür Yardımcılığı mülakatlarının açıklanmasının ardından yapılan atama işlemlerinin sonuçları, binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Peki, Müdür Yardımcılığı atama sonuçları açıklandı mı? İşte Müdür Yardımcılığı atama sonuçları açıklanan iller...

MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI

MEB'in yayımladığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme takvimine göre, Müdür Yardımcılığı atama sonuçları 5-8 Eylül 2017 tarihleri arasnda açıklanacak. İşte Müdür Yardımcılığı atama sonuçları açıklanan iller;

AFYONKARAHİSAR MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI

ANKARA MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI

YALOVA MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI

OSMANİYE MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI

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