Van Merkez'de 4 yaşındaki çocuk, 7 katlı bir binanın 3'üncü katının balkonundan düştü. Ağır yaralanan ve yoğun bakımda uyutulan çocuğun düşme anı ve vatandaşların yardıma koşarak hastaneye götürmesi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Van Merkez Serhat Mahallesi üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Ahmet B., 7 katlı binanın 3'üncü katındaki balkonda oynamaya başladı. Ardından balkonun korkuluklarına tırmanan çocuk yere düştü. O esnada binanın altında oturan ve olayı gören vatandaşlar ağır yaralanan Ahmet'i kucağına alarak, iki sokak aşağıdaki özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Ahmet, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan çocuğun, beyin damarlarında çatlak oluştuğu, kalça kemiği, boynunun ve sol kolunun kırıldığı öğrenildi. 3 gün boyunca uyutulacağı öğrenilen Ahmet'in yoğun bakımda tedavisi sürerken, yaşanan o dehşet anları da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşlar binanın altında oturuyor. O esnada binanın kapısından çıkan bir çocuk merdivenlerden aşağıya iniyor. Ahmet ise hızla yere düşüyor. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar koşarak yanına geliyor. Vatandaşlardan biri ağır yaralanan Ahmet'i kucağına alırken, diğerleri de düştüğü balkona bakıyor. Ardından Ahmet'i kucağına alan vatandaş koşarak onu hastaneye götürüyor.