Kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Manisa'da bir hafta önce kaçırıldığı iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu İzmir'de bulundu.
Ailesiyle bayram ziyareti için 31 Ağustos'ta babaanne ve dedesinin Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evine gittikten sonra kaybolan E.M'nin bulunması için Manisa ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince oluşturulan 10 kişilik özel ekip, Merter'in Menderes ilçesinde olabileceği bilgisi üzerine, E.M'yi kaçırdığı ileri sürülen A.A'nın akrabası M.Y'nin evine operasyon düzenledi.
Ekipler, M.Y'nin ifadesinde, E.M. ile A.A'yı bir gece misafir ettikten sonra A.A'nın halası B.A'ya Buca ilçesinde bir kafede teslim ettiğini söylemesi üzerine harekete geçti.
9 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
B.A'nın evine operasyon düzenleyen ekipler, E.M. ile A.A'yı bulamadı. Bu arada ekipler, Bergama Konak ve Buca'da çocuğun diğer yakınlarının yaşadığı 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde E.M. ve A.A'nın bulunmaması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.A'nın halası B.A'nın çocukları teslim etmek üzere kafeye erkek arkadaşı R.Y. ile geldiğini belirledi.
R.Y'nin Buca'daki evine operasyon düzenleyen ekipler, E.M. ile A.A'yı yakaladı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine getirilen şüpheli A.A. ile E.M'nin işlemleri sürüyor.
Bu arada, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de kaçırılan kızın anne ve babasıyla çocuk şubesine geldi.
KAÇIRAN KİŞİ AYNI KÖYDEN ÇIKTI! DÜĞÜNDE TANIŞMIŞLAR
A.A. ve E.M'nin aynı köyde yaşadıkları ve bir düğünde tanıştıkları, şüphelinin daha sonra telefonla irtibat kurduğu kızı kaçmaya ikna ettiği ileri sürüldü.
Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki E.M, 31 Ağustos akşamı ailesiyle bayram ziyareti için babaanne ve dedesinin Saruhanlı ilçesindeki evine gitmiş, sabah yatağında bulunamamıştı. Ailenin şikayeti üzerine E.M'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.
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