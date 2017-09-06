Adana'da, bir kuyumculuk firmasına ait 45 bin 418 dolarlık külçe altın, özel güvenlik midibüsünden düştü. Polis ekipleri, altını alan Suriyeliyi 41 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek buldu.

İHA'nın haberine göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesinde meydana geldi. Niğde'deki bir kuyumculuk firmasına yapan bir firma 26 kilo 194'er gram 18 saf altını özel bir güvenlik firmasıyla Adana'ya götürmesini buradan da işlenmesi için uçakla İstanbul'a göndermesini istedi.

Firma altınları ayrı ayrı 18 torbaya koyup midibüs ile Adana'ya geldi. Midibüs Dadaloğlu Mahallesi'nde döner kavşağa biraz hızlı girince midibüsün kapısı açılarak 45 bin 418 dolar değerindeki külçe altınlardan biri torba içinde yola düştü. Midibüsteki görevliler ise fark etmedi. Bu arada arkadan gelen toplu taşıma aracı da düşen torbayı fark etmedi ancak onun arkasından gelen otomobildeki şahıs altını fark edip aldı. Güvenlik şirketinin midibüsü ve otomobil bir süre kırmızı ışıkta bekledikten sonra yeşilin yanmasıyla hareket etti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik elemanları kısa sürede altının düştüğünü fark etti ancak olay yerine geldiklerinde altını bulamayınca durum polise bildirdi.

OLAY YERİNDE TATBİKAT YAPILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede araştırma başlattı. Bu arada, özel güvenlik şirketi önce çalışanlarından şüphelenip, altını alan kişiyle ortak çalışmış olabileceklerini düşündü. Ancak yapılan görüşmelerden özel güvenlik elamanları dönerli kavşağı dar alıp biraz da hızlı girince kapının açıldığını söyledi. Bunun üzerine özel güvenlik firması aynı kavşağa gelerek defalarca kapıyı kilitlemeyerek aynı hızla girip tatbikat yaptı. Her seferinde midibüsün kapısı açılıp altın düşünce olayda özel güvenlik elemanların kastı olmadığı anlaşıldı.

41 GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE İZLENDİ

Polis olay yerinde ve otomobilin gittiği güzergahta tam 41 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis bu görüntüleri tek tek inceleyerek otomobilin plakasını belirledi. Polis plakadan otomobilin Suriyeli Hashem Ebrahım (38) isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Polis zanlının Yüreğir ilçesinde bir adreste kaldığını da belirledi.

"KORKTUM YATAĞIN ALTINA ATTIM"

Polis eve yaptığı baskında tercüman yardımıyla olayı anlatıp altının nerede olduğunu sordu. Zanlı altın olduğunu bilmediğini söyleyerek, "Yolda buldum merak edip aldım. Ancak eve getirdim ne olduğunu anlayamayınca korkup yatağın altına attım hala orada duruyor" dedi.

Polis yatağın altına baktığında saf altını buldu. Polis zanlıyı açıktan hırsızlık suçlamasıyla gözaltına aldı. Altını da alıp sahibine teslim etti. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.