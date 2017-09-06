FETÖ'nün 'mağdur algısı' COCO mesajlarında

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün Ege Bölgesi'ndeki yeni yapılanmasının deşifresi sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı COCO mesaj içerikleri de analiz ediliyor.

Zanlılara ait dijital verilerden elde edilen delillerde, FETÖ soruşturmalarını itibarsızlaştırmak ve değersizleştirmek için gönderilen mesajlara ulaşıldı.

FETÖ'nün sözde yöneticisinin COCO adlı programda "Bu da geçer ya hu" takma adıyla gönderdiği mesajlarda, mağdur algısı oluşturma çabası görülüyor.

RÖPORTAJ İÇİN HEDEF

İkna edilen tutuklu yakınlarıyla yapılan röportajları sosyal medya aracılığıyla yayarak kamuoyunda "çok sayıda mağdur var" algısı oluşturmak için yürütüldüğü anlaşılan çalışmada, amaç doğrultusunda örgüt üyelerine görev verildiği ve daha çok çaba göstermeleri gerektiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

Paylaşılan mesajlarda, tutuklu yakınlarının röportaj vermeleri için ikna edilmesi istenirken, örgüt üyelerine röportaj sayısı için "gazete aboneliği", "mağdur zarfı" ve "himmet" gibi para toplama konularında olduğu gibi hedef konulması dikkati çekti.

Örgütün sözde Ege bölge imamı N.K'nin "Röportaj için ikna" başlığı altında gruptaki üyelere gönderdiği mesajda, tutuklular için özel çekim yapan bir heyetin 4 Haziran'da İzmir'de olacağı duyurularak, hazırlık yapılması için FETÖ mensuplarına uyarıda bulunuluyor.

"ÇEKİM ESNASINDA YÜZLER BUZLANACAK, SES DEĞİŞTİRİLECEK"



Ege Bölgesi'nde "Altın Şehir" adı altında yeni yapılanmaya giden FETÖ'nün faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığı operasyonda deşifre edilen mesajlarda, röportaj için görevlendirilenlerden, bütün tutuklu örgüt mensuplarının ailelerine ulaşmaları istendi. Mesajda, "Onların mağduriyetlerini anlatmak lazım." ifadesinin kullanılması dikkati çekiyor.

N.K. tarafından gönderilen mesajda, "Çekim esnasında yüzler buzlanacak, sesler bile değiştirilerek habere sunulacak. Yani tedbir üst seviyede olacağı için acilen bu konuya duyuralım, röportaj için ikna edelim. Acil dönüş bekliyoruz. Not: Bu konu çok önemli. Tutukluların tek derdi eşlerinin çıkmasıysa bundan daha önemli bir haber olmaz. Her tutuklu aileyi ikna edelim. Geri dönüş için vakit azalıyor. 4 Haziran'da burada olacaklar çekim için." ifadeleri yer aldı.

Bir başka mesajda da örgüt üyelerinden daha cesaretli davranmaları istendi. Belirlenen röportaj saatlerinin karşısına Hatay, Bornova gibi sözde bölgelerde görevli örgüt üyelerinin görüşeceği memur ve işçi ayrımı yapılan tutuklu yakınları sayısının belirtildiği mesajda, 18 kişilik hedef konulduğu da tespit edildi.

"Bu da geçer ya hu" takma adıyla üst düzey yöneticinin aynı gruba gönderdiği mesajda ise mağdur algısı oluşturmak için örgüt üyeliğinden tutuklanan zanlıların yakınlarıyla röportajlar yapıldığı anlaşılıyor. Görevlendirilen isimlerinin karşısına işçi ve memur gibi gruplamada bulunarak 16 tutuklu yakınıyla röportaj yapıldığı bilgisinin verildiği mesajda, "abi" ve "abla" olarak anılan örgüt üyeleri ile emeği geçenlere teşekkür edildiği görülüyor.

"GÜNDEM YAPMAKTAN ÇEKİNMEYELİM"

Gönderilen bir mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün yaşanan birkaç vakada önceden direnen, zor ikna ettiğimiz kadro ve mtv iki arkadaş röportaj yapılınca çok memnun oldu ve 'Hocam biz daha çok kişiyi ayarlayalım tekrar gelsinler.' dedi. Burada çok önemli ayrıntı bu gündem sesimizi duyurma meselesi ilk önce bizlere takılmasın. Gündem yapmaktan çekinmeyelim. Bizde yok deyip kesip atmayalım. İleride bana düzgün izah etseydiniz de sesimi duyurabilseydim diyen insanların vebali üzerimizde."

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir merkezli İstanbul, Muğla ve Aydın'da 25 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 137 zanlıdan 125'i gözaltına alınmıştı.

Bazı örgüt mensupları Bornova'da toplantı halindeyken gözaltına alınmış, FETÖ'nün İzmir'de sözde "Altın Şehir" eyalet yapılanmasına gittiği ve şubattan bu yana faaliyette bulundukları tespit edilmişti.

Zanlıların, yapıyı ayakta tutmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği, cezaevindeki örgüt üyelerine "yardım" adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazanda faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edilmişti.

Örgütün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K, sözde "İzmir imamı" H.K. ile eşi M.K ve sözde "Bornova imamı" olduğu iddia edilen E.U'nun da aralarında olduğu 63 zanlı tutuklanmıştı. H.K'nin üst ve 2 adresindeki aramalarda 448 bin 468 ABD doları, 16 bin 516 lira, 765 avro ile bir miktar Suudi Arabistan riyali bulunmuştu. Bir miktar banknotun, zanlının evindeki yastığın içine tülbente sarılarak gizlendiği belirlenmişti.

Firari 12 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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