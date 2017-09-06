Trabzon'un Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül´ün annesi Ayşe Bülbül'ün, ilçede kendilerine alınan evle ilgili konuşmasına ait sosyal medyada paylaşılan video görüntüsü yürekleri burktu. Acılı anne yeni evde evladı olmadan yaşayamayacağını belirterek "Çocuğumun katilini bulsunlar kanı yerde kalmasın istiyorum" dedi.



Geçen 11 Ağustos'ta Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül´ün şehit olduğu saldırı sonrası, güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar sürerken, şehit Eren Bülbül´ün annesi Ayşe Bülbül de Reşadiye Mahallesi´ndeki yeni evlerinde oğlu olmadan yaşayamadığını söyledi. Ayşe Bülbül'ün, ilçede kendilerine alınan ev ve oğlunun katillerinin bulunmasına ilişkin konuşmasına ait sosyal medyada paylaşılan video görüntüsü yürekleri sızlattı.



"ÇOCUĞUMUN KATİLİNİ BULSUNLAR"



Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüde acılı anne Ayşe Bülbül, "Eren´im gittikten sonra, ben çocuksuz ne yapayım evi. Şimdiye kadar benim çocuklarımın yatacağı yeri yiyeceği kabı, bir şeyi yoktu ki. Şimdiden sonra ben evvela çocuğumun katilini istiyorum. Ben yetim çocuğum olmadan karnımı doyuramam. Kimsenin haberi yoktu ki bizden. Çocuğumun katilini bulsunlar kanı yerde kalmasın istiyorum" dedi.

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İlçe merkezinde alınan ev için teşekkür eden Ayşe Bülbül´ün eve yeni eşyaların dizilmesi sırasında, "Ben bu yataklarda nasıl yatayım Eren´imin yatağı bile yoktu" demesi evde o sırada eşyaları dizen çalışanlar da gözyaşlarına boğdu. Şehit oğlunun kara lastiklerini ayağından bir an olsun çıkartmayan anne Ayşe Bülbül daha önce de "Oğlum askerde şehit olmak istiyordu kapının önünde değil"demişti.