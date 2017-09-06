Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Yargılamalar daha da hızlanacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ yargılamalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gül, "Mevcut dosyaların hızlı yargılamaları yapılabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Yargılamalar daha da hızlanacak. Adalet asla şaşmayacaktır." diye konuştu.

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