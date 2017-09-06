Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Atamaları hallettik. Şimdi ilçeler ve bazı illerde atamalarla süreç devam ediyor. Bize hesabi değil, hasbi olanlar lazım. Eğer hesap adamı olursa, değerli kardeşlerim çökeriz.

Bize milletin adamı olarak görev alacak ilçe başkanları, il başkanları, AK Parti kadroları lazım. Kadrolar 2019 yılındaki seçimlere kadar olan süreçteki hazırlıkları yürütecek ve seçimleri bizzat yöneteceklerdir. O yüzden Mart, Kasım 2019 bizim için önemli süreçler. O yüzden en küçük bir lekeye, sızmaya izin vermemeliyiz.