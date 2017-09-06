Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) barınmak isteyen öğrencilerin başvurduğu yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını e-Devlet üzerinden yapabilmekte. Peki, e-Devlet KYK yurt kayıtları nasıl yapılır?

e-DEVLET KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin KYK yurt sonuçları 1 Eylül'de açıklandı. Öğrenciler, yurt sonuçlarını öğrendikten sonra yurtlara kayıt işlemlerini sürdürüyor. Öğrenciler 9 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden kolayca kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

İLK KAYIT ÜCRETLERİ ZİRAAT BANKASI ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?



Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihi de açıklandı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 11 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 14 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

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