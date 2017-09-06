Okul servisi şoförleri hangi kriterlerle seçiliyor?

Dün Ümraniye'de okul bahçesinde servis şoförlerinin çatışması sonrası gözler servis şoförlerine çevrildi. Servis şoförlerinin rant kavgasını ve son bir yılda serviste meydana gelen vakaları, Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonu (TSOF) Başkanı Fevzi Apaydın Habertürk TV'ye anlattı.

Fevzi Apaydın, "Servisleri bir ranttan öteye bir gelir kapısı olarak gerekiyor. Hizmet araçları yönetmeliğinde belirlenen şekilde bu hizmet devam ediyor. Bu olaylar bizi derinden yaralıyor. Zira bu bir servis aracı, bizim yarınlarımızı, çocuklarımızı taşıyor. Bir servis şoförü o aracın sadece şoförü değil, taşıdığı yolcunun abisidir, ablasıdır. Öncelikli olarak eğitimli olmalı.Genelde servis araçlarını mal sahipleri dışında şoförler kullanıyor. Ancak şoförler bir odada kayıtlı değil. Bir sicil kaydı da tutulmuyor. Sabıka kaydı, araç sahibinin inisiyatifinde. Yani 26 yaşındaki bir şoför bir servis aracı sürücülüğüne talip oluyor. Belli bir kıstastan sonra bunlar bu aracı kullanmaya çalışıyorlar. Biz bu şoförleri odalar olarak kontrol altına almamız mümkün değil. Zira bizde mal sahipleri kayıtlı, şoförler kayıtlı değil. Bu bir mevzuat değişikliğinden kaynaklandı. Eskiden bu araçları kullanan tüm şoförler meslek odalarına kayıtlıyken bugün maalesef bu şoför kardeşlerimiz hiçbir odaya kayıtlı değil. Taksi şoförleri için kriterler varken, servis şoförleri için kriter yok.Mal sahibi ucuza çalıştırdığı şoförü buluyor aracını veriyor. Bu da bizi bu noktalara getiriyor. Mutlaka bir meslek odasına kayıt olamaları gerekir.Ticari araçlarda çalışan meslek odalarına kayıtlı şoförleri devamlı, emniyet, trafik şubesi ve zabıta ile birlikte eğitimler veriyoruz. Tüm bu yaşananların eğitimsizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Eskiden servis şoförleri kayıt altına alınır, eğitimleri yapılırdı. Eğitim eksikliği kaba kuvvete dönüşmüş durumda.Bize şoför gelmediği için biz bunların sicillerini tutamıyoruz. Mal sahibi güvenip veriyor araçlarını. Mal sahibi sağlık durumuna ve sabıka kaydına bakmıyor." diye konuştu.

Servis

Servis şoförleri

Fevzi Apaydın