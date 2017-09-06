Zonguldak'ta, 1 çocuk annesi 29 yaşındaki Melahat Yazıcı, gırtlak kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazıcı, ölmeden önce sosyal medya hesabında, "Allah'ım sen 'sona yaklaştın' diyen doktorları utandır yarabbim." diye yazdı.
DHA'nın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü´nde veri giriş personeli olarak çalışan Melahat Yazıcı, 2013 yılında polis memuru Tuğrul Yazıcı ile evlendi. 2014 yılında Zeynep Azra adını verdiği kızını dünyaya getiren Melahat Yazıcı'ya aynı yıl gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Eşinin görevi nedeniyle 2016'da Almanya'nın Düsseldorf kentine yerleşen Melahat Yazıcı, 2 ay önce ailesinin yaşadığı Zonguldak'a döndü. Hastalığı ilerleyen ve geçen 29 Temmuz´da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedaviye alınan Yazıcı, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yazıcı´nın ölmeden önce çeşitli tarihlerde hastalığıyla ilgili Facebook hesabında yazdıkları duygulandırdı.
"KEŞKE KANSER, KANSER OLSA DA ÖLSE"
Yazıcı, 14 Temmuz 2016 tarihindeki paylaşımında, "3 yıl önce bugün gelinlik derdine düşmüşken 3 yıl sonra ne derdine düştüm. Allah'ım sen 'sona yaklaştın' diyen doktorları utandır yarabbim." diye yazdı. Yazıcı'nın farklı tarihlerde yazdığı, "Keşke kanser, kanser olsa da ölse.", "Nefes almanın, kafanızı yastığa koyup deliksiz uyumanın, sabahları söylenerek kalkıp işe gittiğiniz günlerin, yorgunluktan şişen ayaklarınızın varlığının düğün bayram olduğunu bir bilseniz keşke.", "Hani mahşerde boynuzsuz keçi boynuzlu keçiden hakkını alacak deriz ya. Ya evladına doyamadan ölen anne babaların hakları ne olacak. Onlar da her günü mutlulukla geçen anne babalardan hak alır mı?", "Dedeler nineler yaşıyor da anneler genç yaşta ölüyor" notları da dikkat çekti.
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Misafir 2 dakika önceAllahım ne zor içim parçalandı, çocuğuyla ilgili ne hayalleri vardı kimbilir :( Allah mekanını cennet eylesin inşallah,00
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Misafir 9 dakika önceAblam Allah sana cennetinde yer ayırır ve evladına orada doyarsın inşallah.nasıl üzüldüm nasıl kahroldum bu yazdıkların karşısında mevlam nur içinde yatırsın seni.00
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Misafir 17 dakika önceAllah rahmet eylesin kardeşim üzdün bizi Allah evladına hayırlı uzun ömür versin sana da rahmet eylesin bir an evladım geldi gözümün önüne zor geride kalanlara sabır diliyorum ....00