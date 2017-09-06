MHP Nazilli İlçe Teşkilatı MYK kararıyla kapatıldı

Protokol kavgası ile gündeme gelen MHP'nin Aydın Nazilli İlçe Teşkilatı, MYK kararıyla kapatıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Aydın Nazilli İlçe Teşkilatı, MYK'nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre yeni teşkilat kuruluncaya kadar kapatılmıştır. Bu karar 06/09/2017 tarihinde il başkanlığına ve Aydın Valiliği'ne bildirilmiştir." açıklamasında bulundu.

PROTOKOL KAVGASI

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende, MHP Nazilli İlçe Başkanı’na yer ayırmadığı gerekçesiyle Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Müdürü darp edilmişti.