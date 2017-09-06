İkiz kardeşlerin katili dayıları çıktı

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde Kurban Bayramı'nda birer gün arayla öldürülen 35 yaşındaki ikiz kardeşler Hasan ile Hüseyin Al'ın katil zanlısı öz dayıları 37 yaşındaki Gazi Kahraman olduğu ortaya çıktı. Para anlaşmazlığı yüzünden cinayeti işlediği ileri sürülen dayı ile ona yardım eden 8 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah Belediye Evleri Mahallesi'ndeki boş bir arazide Hasan Al, 07 HTJ 99 plakalı aracın direksiyonunda başından vurularak öldürüldü. Al'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken ertesi gün Sanayi Sitesi kavşağında ikizi Hüseyin Al, kardeşini vuran şüphelilerin olduğunu tahmin ederek kişilerin bulunduğu otomobile doğru yürüdü. Bu sırada otomobilden açılan ateşle başından vurulan Hüseyin Al, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay güvenlik kameralarına yansırken, Adana Emniyet Müdürü Selamı Yıldız'ın talimatı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturan özel ekip, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleriyle katil zanlısının ikiz kardeşlerinin dayısı Gazi Kahraman olduğunu saptadı. Adana ve Ceyhan'da belirlenen adreslere yapılan baskında Kahraman ile olaya karışan Mesut Ş. (29), Celil Ö. (28), Yaşar K. (31), Mustafa T. (39), Tayfun G. (44), Emre K. (23), Enes A. (23) ve Sultan O. (22) yakalandı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 5 tabanca, 2 tüfek bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Para anlaşmazlığı yüzünden işlenen cinayetle ilgili şüphelilerin sorgusu sürüyor.