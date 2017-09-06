Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Ataköy 5. Kısım Dumlupınar Sokak'ta bulunan, hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu belirtilen 9 katlı bir binanın 7. katındaki evin penceresinden parka doğru pompalı tüfekle ateş açıldı.

Ateş sonucu çay bahçesinde otururken hafif şekilde yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ataköy'deki gergin saatler sona erdi. Ekipler, etrafa ateş açan genci ikna ederek gözaltına aldı.

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