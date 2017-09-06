Binlerce öğrencinin merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı sonuçları (DGS sonuçları) bugün ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, tercih işlemleri için bekleyişe geçti. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2017 DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? (2017)

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler puanlarını öğrendi ve lisans programlarına geçiş için tercih işlemlerine başlayacaklar. DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağını bekleyen öğrenciler, merakla "2017 DGS tercihleri ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını araştırıyor.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan Kılavuz ve Başvuru Bilgileri'nde, DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir tarih verilmedi. Ancak tahminlere göre tercihler birkaç gün içerisinde alınmaya başlanacak.

ÖSYM'nin yayınlamış olduğu DGS Kılavuz ve Başvuru Bilgileri dökümanında, DGS tercihleriyle ilgili "Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Adaylar DGS tercihi yapmak için, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzundan faydalanacak ve birkaç gün içerisinde DGS tercih ekranı erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak ve adaylar puanlarının yettiği lisans programlarını tercih listesine ekleyebilecek.

Lisans programlarına geçiş yapacak olan öğrenciler, tercih listelerine mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla en fazla 30 tercih yapabilecekler. Öğrencilere sunulan 30 tercih hakkının hepsinin kullanılması zorunlu değildir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz.

Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme 16 alınmaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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