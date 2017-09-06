Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Eskişehirde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yılı açılış törenine katıldı, filoların denetlenmesi sırasında da F-16 savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Eskişehirdeki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Eğitim Yılı açılış törenine katıldı.

Akar, törende yaptığı konuşmada eğitim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulunarak, Hava Kuvvetlerinin Türkiye'nin göklerdeki gücünün, başarı ve idealinin çelikleşmiş simgesi olduğunu, sahip olduğu nitelikli personel, uçaklar, modern silah sistemleri ve teknik donanımı ile dünya havacılığı içerisinde saygın bir yere ulaştığını ifade etti.

Tören kapsamında geleneksel kurban kesim merasimine de katılan Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, 113üncü ve 111inci Jet Filo Komutanlıklarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, filoların denetlenmesi sırasında F-16D av/bombardıman uçağı ile uçuş gerçekleştirdi.

genelkurmay başkanı

Orgeneral Hulusi Akar

F-16