İzmir'in Çiğli ilçesinde plastik dönüşüm fabrikası sahibi 63 yaşındaki Mehmet Güres, eski çalışanı tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde Mehmet Güres'e ait plastik dönüşüm fabrikasında çalışan Ö.A. dün sabah "disiplinsizlik" nedeniyle işten çıkarıldığını öğrenince iş yeri sahibinin odasına giderek hakediş ile tazminatını istedi.

İddiaya göre, Güres, Ö.A'ya hakedişinin hesaplanıp daha sonra ödeneceğini söyleyerek gitmesini istedi.

İş yerinden ayrılan A.Ö, akşam saatlerinde elinde av tüfeğiyle iş yerine gelerek Güres ile odasında tartıştı, ardından av tüfeğiyle ateş etti.

İş adamı Güres ile ateş edildiği sırada içeri giren iş adamının oğlu Alp Güres de bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Baba-oğul sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Baba Güres, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlu Alp Güres, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerinden kaçan A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Ö. Adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Güres'in cenazesi, yakınları ve çalışanları tarafından Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Örenköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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