Berat Albayrak Hakkari'de işçilere yapılan saldırıyı kınadı

Hakkari'de enerji nakil hattı işçilerine saldırı düzenlendi. Enerji Bakanı Berat Albayrak yazılı bir açıklama ile saldırıyı kınadı.

Enerji Bakanı Albayrak: "Saldırdıkları insanlarımızın kanında boğulacaklar. Teröre dur demeyen siyasiler silinip gidecekler." dedi