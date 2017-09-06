Kuzey Galler'de uçak kazası!

Caernarfon Havaalanı'nda gerçekleşen uçak kazasında pilot hayatını kaybetti.



Kuzey Galler'deki Caernarfon Havaalanında düşen uçakta bir kişi öldü. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.



Görgü tanığı, uçağın yere çok hızlı bir şekilde çakıldığını ve çok büyük bir patlama olduğunu söyledi.

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