Adana'da aracının camını sildirmek istemeyen polis, cam silen 2 kişi tarafından öldüresiye darp edildi. Şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; olay, Seyhan ilçesi Barajyolu Boğalar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baş polis Mustafa Şahin izin gününde ailesiyle evine giderken ve kırmızı ışıklarda bekledikleri sırada otomobilin camının 2 kişi silmek istedi. Camını sildirmek istemeyen polise, Soner S. (18) ve S.U. (16) adlı şahıslar silecek malzemesiyle vurmaya başladı.

Kendini savunmak için araçtan inen polis, gençler tarafından sıkıştırılarak öldüresiye darp edildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise gençlere adeta meydan dayağı çekti. Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, iki şahıs gözaltına alındı.

Yaralanan polis memuru Şahin ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.