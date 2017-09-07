İstanbul Ümraniye’de bir ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma, yıllardır okul servislerindeki sorunları yeniden gündeme getirdi. Habertürk, sorunun nereden ya da hangi kurumdan kaynaklandığını araştırdı. Ortaya servis araçlarını düzenleyen 2007 tarihli hizmet yönetmeliğinin 7. maddesi çıktı.

Söz konusu madde, “Öğrenci velileri istemeleri halinde, çocuklarını herhangi bir okul servis aracı işleteni ile anlaşarak da taşıtabilir” diyerek yetkiyi okul aile birliğine veriyor. Bu madde Milli Eğitim Bakanlığı’nı okul servisi seçiminde devre dışı bırakırken, “Daha çok bağış yapan servisi çeker” mantığını getiriyor. Çatışma da buradan doğuyor.

REKABET ÇOK BÜYÜK

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu ve Uzay Kesmen'in Milli Eğitim kaynaklarından edindiği bilgilere göre, okul kayıt dönemlerinde servis firmaları arasında yaşanan kavgaların en çok görüldüğü yer İstanbul. Rantın yüksek olmasıyla sadece bir okula 3-4 farklı servis firmasının taşımacılık hizmeti vermek istemesi de firmalar arasındaki gerginliği tırmandırıyor.

Söz konusu yönetmeliğe göre okul servislerinin seçimlerinde okul yönetimleri ya da diğer bir deyişle okul aile birliklerinin yetkili kılınması, sorunun ana kaynağı olarak ortaya çıkıyor.

‘ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI’

Habertürk’e konuşan bir Milli Eğitim yetkilisi, durumu şöyle anlattı: “Bizim elimizi kolumuzu bağlayan, yönetmeliğin 7. maddesi. Bu madde, okul aile birlikleri ve velilerin, istedikleri servis firmalarıyla anlaşma yapmasına imkân tanıyor. Bu iki kişi arasında bir sözleşme olduğu için de bizim burada bir dahlimiz olmuyor. Servis araçları, ancak sözleşme yapıldıktan sonra emniyetin denetimine takılırsa ve gerekli şartları taşımadığı tespit edilirse gerekli işlemler yapılabiliyor.”

YÖNETMELİK DEĞİŞİYOR

Ancak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sorunlara neden olan yönetmeliğin 7. maddesinin değişmesi ya da kaldırılması için çalışma başlattı. Bu konuda hazırlanan raporların sözlü ve yazılı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na iletildiği öğrenildi.

Çalışmalar çerçevesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın şu an yürürlükte olan “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nin değiştirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir ortak yönetmelik hazırlanacağı bildirildi. Bu konu hakkında iki bakanlık arasındaki istişarelerin de sürdürüldüğü öğrenildi.

OKULDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

POLİS, olayın ardından okulda geniş güvenlik önlemi alındı. Servisçiler dün okul bahçesinde stant kurmadı. Kayıt için okula giden veliler olaydan dolayı tedirgin olduklarını söyledi. Çocuğunu okula nakil yaptırdığını ifade eden bir veli, “Bu mahalleye yeni taşındım, evim okula yakın. Çalıştığım için çocuğu servise vermeyi düşünüyordum. Olaylardan sonra vazgeçtim, kendim getirmeyi düşünüyorum” dedi. Bir başka veli ise “Çocuğumu servise vermeyeceğim. Dün yaşanan olaylar her anne-babayı etkiler. Bizi de etkiledi” diye konuştu.

YETKİLİLERDEN YANIT YOK

OKUL bahçesindeki kanlı çatışmanın ardından servislerden sorumlu kurumlardan sorunlar, çözümleri ve yönetmelikle ilgili bilgi almak istedik. Ancak aradığımız kurumlardan aldığımız yanıtlar şöyle:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI: Karayolları Genel Müdürlüğü’yle görüşmeniz gerekli.

KARA YOLLARI: (Hiçbir yetkiliye ulaşamadık.)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: Rutin denetimler yapılıyor. Konuyla ilgili adli merciler ve emniyet birimleri gereğini yapıyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME): Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nü arayın.

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Alo 153 Beyaz Masa’yı arayın.

153 BEYAZ MASA: Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü numarası sistemimizde yok. Yönlendiremiyoruz. Biz sadece şikâyet ve talep kaydı oluşturabiliyoruz.

ZEYNEP ÖĞRETMEN KIZINI KURTARMIŞ

KANLI servisçi kavgasında korkuyla çocuğuyla birlikte okulu terk eden kadının, okul öğretmenlerinden Zeynep Sivaz Sarı olduğu anlaşıldı. Zeynep Öğretmen’in, çatışma sırasında okuldaki öğretmenler toplantısına katıldığı, silah seslerinin ardından bahçede bulunan çocuğunu alıp panik halinde okuldan ayrıldığı öğrenildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

İstanbul Ümraniye’deki Fatih İlköğretim Okulu’nda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı servisçi çatışmasına ilişkin, 7 kişi gözaltına alındı. Ramazan S. ve Kerem B. ile olaya karışan Serkan V., Sedat Tunç B., Sevim K., Mehmet A. ve Necmettin A.’nın gözaltında tutulduğu, 2 yaralının da hastanede polis gözetiminde olduğu bildirildi. Polis, Ömeroğulları ile Sarılar adlı turizm şirketi yetkilileri arasındaki silahlı kavgaya karıştığı anlaşılan her iki gruptan toplam 4 kişiyi arıyor. Bu kişiler arasında Cüneyt Elik’in babası, annesi ve kardeşinin de bulunduğu öğrenildi.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

Şüphelilerin suç dosyası da kabarık çıktı. Çatışmada yaşamını yitiren Cüneyt Elik’in 3 kez kasten yaralamadan, gözaltına alınan şüphelilerden Ramazan S.’nin tehditten, Necmettin A.’nın tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmadan emniyette kaydı çıktı. Ölen Cüneyt Elik’in kardeşi olan Feyyaz E.’nin çocuğa cinsel istismardan suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

İki şirketin ruhsatlarının iptal edilmesi gündemde. İki grup arasındaki düşmanlığın, geçen yıl temmuz ayına dayandığı anlaşıldı. Ümraniye’nin Çakmak Mahallesi’nde 26 Temmuz 2016’da Sarılar Turizm’den Ramazan S. ile Necmettin A.’nin, kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek araçları taşlandı. Servis aracının camları kırılan Ramazan S., polise giderek olayı Ömeroğulları’ndan Cüneyt Elik’in yaptırdığını söyleyip şikâyetçi oldu.

Servisçi çatışmasının ardından, yaşananlar okul bahçesindeki güvenlik kamerasına böyle yansıdı

‘SABIKAYA BİLE BAKILMIYOR’

YÜZ binlerce çocuğun emanet edildiği servislerdeki asayiş sorunuyla ilgili meslek odaları da yönetmelikteki 7. maddeyi işaret ediyor. Okul aile birliklerinin dilediği servisle anlaştığını, sabıka ya da yeterlilik belgesine bakılmadığını öne süren meslek örgütlerinin görüşleri şöyle:

‘BAĞIŞ YAPAN FİRMA İHALEYİ KAPIYOR’

İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Karakış: “Olayların en önemli sebebi 7. madde. Masumane görünen bu maddeden yola çıkarak okul aile birlikleri kendi kararlarıyla istediği servisçiyi ihaleye alıyor. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre servisçinin sabıka kaydı, psikoteknik raporu, mesleki yeterlilik belgesi, ehliyeti var mı yok mu bakılmadan dilediği servisle anlaşılıyor. Bu durumda da daha fazla bağış yapan firmalar ihaleyi alıyor.”

Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği Başkanı Ali Çetin: “7. madde özellikle velilerin lehine. Eğer bu maddenin doğru işletilmesi sağlanırsa, öğrenciler de veliler de daha uygun şartlarda servis hizmeti alabilir. Ancak sorun servis hizmeti alanların, başkalarının bu alana girmesine izin vermemesi ile ilgili. Okul aile birliği servislerden bir komisyon aldığı için bu noktada düşük komisyon verenleri istemiyor. Komisyondan kastım, bağış paraları. Okul yönetimi ve okul aile birliğinin servis işine özen göstermesi lazım.”

SERVİSÇİLER DE DÜZENLEME İSTEDİ

İstanbul Servis Esnafı Derneği üyesi bir grup servisçi, Ümraniye’deki Fatih İlköğretim Okulu’nda 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayı protesto etmek amacıyla D-100 Karayolu’nda trafiği yavaşlatma eylemi yaptı. Bir süre klakson çalan grup, eylemlerini basın açıklamasıyla sonlandırdı.

Dernek Başkanı Cuma Tekin, “Mili Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nca ilgili UKOME kararları, okul servis araçları hizmet yönetmeliği ve okul aile birliği yönetmelikleri gözden geçirilmelidir. Yeni yönetmelik çıkarılmalıdır. Minicik çocukların ve ailelerin gözü önünde yaşanan bu olaylar ancak kanunla önlenir” ifadesini kullandı.