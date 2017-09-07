Muğla'daki orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kısmen kontrol altına alındıktan sonra kuvvetli rüzgarın etkisiyle Zeytinköy Mahallesi'nin tamamını saran yangının söndürülmesi için çalışmalar gece de aralıksız sürdürülüyor.Vatandaşların Zeytinköy'den uzaklaştırılması ve jandarma görevlilerince Dağpınar Mahallesi'ne getirilmesinin ardından ekipler yanan alanlara tedbirli bir şekilde yeniden girmeye başladı.

Bazı evlerin tamamen yandığı bölgede ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Ayrıca ekipler, alevlerin Zeytinköy civarındaki diğer mahallelere de sıçramaması için güvenlik önlemi aldı.Yangının yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle Zeytinköy Mahallesi'nin boşaltılması sonrası ahırlarda ve evlerin bahçe içlerinde kalan bazı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ise ekiplerce kurtarıldı.- "Türkiye'nin her yerinden destek ekip geldi"Bölgede incelemelerde bulunan Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananları bir felaket olarak niteledi.Yangının kontrol altına alınabilmesi için rüzgarın durması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Rüzgar durduğu anda yangını kontrol altına alacağız ama mutlaka rüzgarın durması gerekiyor. Meteorolojiden aldığımız bilgi rüzgarın sabah saatlerine kadar devam edeceği yönünde." dedi.

Çelik, sabahın erken saatlerinde hava araçlarının yeniden müdahaleye başlayacağını aktardı.Müdahalenin aralıksız sürdüğüne dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:"Şu anda yanan alan 250 hektarı geçti. Amacımız yangının evlere ve insanlara en az zarar vermesi. Burada hayvanlar zarar gördü ama yapacak bir şeyimiz yok. Müdahalelerimiz canla başla devam ediyor. Bu iş duruncaya kadar müdahaleye devam edeceğiz. Zeytinköy Mahallesi tamamen boşaltıldı sayılır. 152 arazözde 700'ün üzerinde personelle yangına müdahale ediyoruz. Belediyeler ve insanlarımız da destek veriyor. Türkiye'nin her yerinden destek ekip geldi. Bursa o kadar uzak olmasına rağmen oradan bile ekip var. Yangını inşallah yarın söndürürüz diye düşünüyoruz. Canlarını kurtarmak için hayvanlarını bırakıp gitmişler"Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata da bölgede alevler arasında kalan bazı küçükbaş ve büyükbaş hayvanları son anda kurtardıklarını ifade etti.İnsanların kendi canlarını kurtarmak için bölgeden ayrıldığını dile getiren Ayata, "Hayvanları bırakıp gitmişler. Hepsini güvenli bölgeye çıkarttık. Sahiplerini bulduk ve teslim ettik. Bir evin köpek kulübesi altına bir yavru köpek saklanmış, onu bulduk kurtardık. Bir de kedi yavrusu kurtardık." ifadelerini kullandı.

Akbük Mahallesi'nde dün öğleden sonra ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan çalışma başlatılmıştı. Havanın kararmasının ardından sadece karadan devam edilen müdahale sırasında Akbük'teki vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerince güvenli alanlara intikal ettirilmişti. Yangın akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınmış ancak rüzgarın yeniden etkisini artırmasıyla alevler civardaki Zeytinköy Mahallesi'nin tamamını sarmıştı. Bunun üzerine Zeytinköy'den tahliye edilenler Dağpınar Mahallesi'ne götürülmüştü.