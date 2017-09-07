TEM Otoyolu'nda refüjde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isteyen kadın, hızla akan araçları durdurarak kediyi koruma altına aldı.

İHA'nnı haberine göre olay, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde meydana geldi. Adının Seda Fındıkoğlu olduğu öğrenilen bir kadın aracı ile yolda seyrederken refüjde mahsur kalan bir yavru kedi fark etti. Aracını durduran Fındıkoğlu, kediye hızla akan yolda başka araçların çarpmaması için trafiği durdurdu.

O ANLAR KAMERADA

Korktuğu düşünülen kediye zarar vermeden bir süre yakalamak için uğraşan Fındıkoğlu, ikinci hamlesinde başarılı oldu. Kediyi yakaladıktan sonra ceketin içerisine koyan Fındıkoğlu, daha sonra veterinere götürmek üzere aracına koydu.

Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.