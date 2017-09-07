Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Sinan Hamza’nın kendi oğlu olduğunu ileri sürerek babalık davası açan İsmail Hamza, DNA testiyle şehidin babası olduğunu ispat etti.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, İsmail Hamza, vatani görevini yaparken dünyaya gelen oğlu Sinan’ı babası Ali Hamza’nın üzerine kayıt ettirdi. Nüfusta Ali Hamza’nın oğlu görülen Sinan Hamza, Şırnak’ta şehit düştü. Askeri yetkililer, Samsun’un Terme İlçesi’nde ikamet eden Ali Hamza’nın kapısını çaldı. Ali Hamza’nın 4 yıl önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Evde bulunan İsmail Hamza, şehadet haberini vermeye gelen askeri yetkililere şehit olan Sinan Hamza’nın gerçek babasının kendisi olduğunu söyledi. İsmail Hamza, yetkililere, “Sinan Hamza kardeşim değil. Nüfusta babası görünen Ali Hamza, gerçekte dedesi” dedi.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Trabzon’un Araklı İlçesi’nde askeri tören öncesinde İsmail Hamza’nın şehidin babası olduğunu söylediği yönünde ihbar alan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, babanın dava açabileceği ihtimali üzerine, “fethi kabir” (mezar açtırmamak) yaptırmamak için harekete geçti. Başsavcı Kutanoğlu, mahkeme kararıyla Adli Tıp ekibini görevlendirerek, tören öncesinde şehit Sinan Hamza’dan DNA testi için kan örneği aldırdı.

İsmail Hamza, cenaze töreni sonrasında Araklı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak babalık davası açtı. Şehitten alınan kan örneği ile anne ve babadan alınan kan örneği ve tükürük, Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı’nda karşılaştırıldı. Yapılan DNA testi sonucunda, İsmail Hamza şehit Sinan Hamza’nın yüzde 99.99 babası çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Araklı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi.