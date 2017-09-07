En fazla şehidin verildiği askeri birlik olan Dağlıca Hudut Taburu, Oramar Dağı'nı teröristlerden temizledi. İHA'nın haberine göre; Oramar Dağı'nda kurulan üs bölgelerine son teknolojik silah ve ekipmanları konuşlandıran Mehmetçik, sınırda adeta kuş uçurtmuyor. 24 saat boyunca insansız hava araçlarıyla denetimin yapıldığı bölgede, ağır silahlarla olası terörist hedefleri sürekli ateş altında tutuluyor.

ÜS KOMUTANI KONUŞTU: STRATEJİK ÖNEMİ...

Oramar Üs Bölgesi Komutanı, üssün 2522 rakımlı olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz yerin stratejik önemi, terörist unsurlarının Türkiye'ye geçiş güzergahlarını kapatan yer olmasından dolayıdır. Bulunduğumuz yerde yaz kış demeden görev yapmaktayız. Hudut güvenliğini silah arkadaşlarımla beraber sağlamaktayız" dedi.

Oramar Üs Bölgesi'nde İkiyaka Dağları'na bakan tepede, askerlerin nöbet değişimi ise bir hayli zorlu geçiyor. Sarp kayalıklardan oluşan tepede nöbet değişimi ise, kayalıklara monte edilen 157 basamaklı merdivenle gerçekleştiriliyor. Aynı tepeye gıda malzemesi ve mühimmat ise kurulan teleferik ile gönderiliyor.

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