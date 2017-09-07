İstanbul'da altın almaya gelen Erkam E.'nin aracını takip ederek bir kişiyi silahla yaralayarak 2 milyon 200 bin dolar gasp eden ikisi kadın 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gasp edilen paranın yaklaşık 700 bin lirası ele geçirilirken, şüphelilerin paraların geri kalanı ile akrabalarının ve sevgililerinin üzerine 5 lüks otomobil aldığı belirlendi. Daha önceden polise çok sayıda geliş kaydı bulunan şüphelileri adliyeye sevk edildi.
Bakırköy'de 14 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda Şırnak'tan altın almaya geldiği öğrenilen Erkam E.'nin içinde bulunduğu aracın önü silahlı kişiler tarafından kesilmişti. Şüpheliler havaya ateş ederek durdukları Erkam E.'nin aracında bulunan içinde yaklaşık 2 milyon 200 dolar olan çantayı alarak kaçmışlardı. Olay sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu apartman görevlisi olduğu iddia edilen Muhammet Gül'de yaralamıştı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin olayda kullandığı aracın plakasını tespit etti. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada kısa süre kimlikleri tespit edilen şüphelilerin bir kısmının Hatay'a kaçtığını tespit etti.
ÖNCE HATAY'DA SONRA İSTANBUL'DA OPERASYON YAPILDI
Polis önceki gün şüphelilere yakalamak için önce Hatay'ın Reyhan'lı ilçesinde 25 Ağustos 2017 tarihinde operasyon yaptı. Operasyonda olayla ilgili Ahmet S., Mehmet S., Gülbalar B. ve Sedef B. yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a getirilerek sorgulanan bu şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 26 Ağustos 2017 tarihinde Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda Metin Ç.., Fuat A. ve Ferhat Ö. A.'da gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SABIKALARI VAR
Çetenin liderlerinden Ahmet Ş. ile Mehmet Ş.'nin ise çok sayıda sabıkaları bulunduğu öğrenildi. Ahmet Ş.'nin hırsızlık, gasp, yağma gibi suçlardan 10 kez, Mehmet Ş.'nin ise benzer suçlardan 12 kez gözaltına alındığı öğrenildi.
GASP ETTİKLERİ PARALARLA OTOMOBİL ALMIŞLAR
Gasp Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili yürüttüleri soruşturmada gasp edilen paranın 673 bin 200 lirası ele geçirdi. Şüphelilerin paraların geri kalanı ile akrabalarının ve sevgililerinin üzerine lüks araçlar aldıkları öğrenildi. Polis bu şekilde alındığı tespi tedilen 5 lüks otomobili belirledi. Bu araçlardan 3'ü polis tarafından bulunduğu ve el kondu. 2 aracın ise aranmasına devam ediliyor.
Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.
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