Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 7 Eylül 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...
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ANTALYA'DA TÜRK ASILLI İKİ ALMAN VATANDAŞININ GÖZALTINA ALINMASI
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı, adliyeye sevk edildi.
İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Havalimanı'nda 31 Ağustos'ta gözaltına alınan Türk asıllı Alman vatandaşı K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, adliyeye sevk edildi.
Daha önce adliyeye sevk edilen zanlının eşi S.A, savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. (AA)
MUĞLA'DA 12 KİŞİ YAKALANDI
Muğla merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından çalışma başlattı.
Muğla merkezli Denizli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 4 kişi aranıyor. (AA)
MERSİN'DE 35 ASKER HAKKINDA FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si emekli 35 asker hakkında gözaltı kararı alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 6 üsteğmen, 25 astsubay, 3 uzman çavuş ve bir uzman er hakkında el koyma ve gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, 33'ü halen görevde, 2'si de emekli olan zanlıların yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldığı kaydedildi. (AA)
KAYSERİ'DE BYLOCK OPERASYONU
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 13 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve kamudan ihraç edilen 24 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 13'ü gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 11 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)
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