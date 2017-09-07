Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2017-2018 eğitim öğretim yılı için özel okullara yönelik eğitim ve öğretim desteği başvuru sonuçlarına göre tercih işlemi yapmaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. 10 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen özel okul teşvik sonuçları merak ediliyor. Peki, özel okul teşvik sonuçları nasıl öğrenilir? Özel okul teşvik tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI 2017

6 Eylül'de sona eren özel okul teşvik başvurularının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için özel okulların ve öğrencilerin teşvik sonuçlarına göre tercih işlemi apmaya hak kazanan öğrenciler bugün ilan edildi.

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Eğitim öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler, özel okul tercihlerini 7-14 Eylül'de yapacak. Yerleştirme sonuçları 15 Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin, yerleştiği özel okula nakil ve kesin kayıt işlemlerini 15-22 Eylül tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor. Boş kalan kontenjanlar için ise aynı tercihler üzerinden 25 Eylül'de ek yerleştirme işlemi yapılacak ve ek yerleştirme kayıt işlemleri 25-29 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TERCİH EDEBİLECEĞİNİZ OKULLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖZEL OKUL TEŞVİK TUTARLARI NE KADAR?



Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 60 lira, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 680 lira, ortaokuldaki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira, lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 lira ve temel lisedeki 24 bin öğrenciye ise 3 bin 680 lira destek verilecek. 75 bin öğrenci, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteğinden yararlanacak.

Yeni eğitim öğretim yılında, önceki yıllardakiler de dahil olmak üzere 340 bin öğrenciye destek verilecek.

TEŞVİK HANGİ KOŞULLARDA KESİLİYOR?

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretimde okuyan ve teşvik almaya hak kazanan öğrenciler eğitim kademesinin sonuna kadar bu haktan yararlanıyor.

Örneğin ilkokulda teşvik alan öğrenci 4 yılın sonuna kadar teşvik alıyor, ortaokulda tekrar başvuruyor. Teşvik almaya hak kazanan öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybediyor.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

b) Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.

c) Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

ç) Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

d) Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.

e) Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacak.

f) Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

DESTEK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütlerle diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

Okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerden 48-66 ay yaş grubundakiler, eğitim öğretim desteğinden yararlanabilecek.

İllerde okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda, Bakanlık boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek.