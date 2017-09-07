AK Parti'de teşkilata 'küskünler yaratılmayacak' mesajı

AK Parti'de dün gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı'nın basına açık bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu, kapalı kapılar ardında ise il başkanları dinlendi. Toplantının ilk oturumuna Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş başkanlık yaptı. Toplantıda illerin sorunları iletildi.
Habertürk TV'nin edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" tanımlaması sonrası başlayan teşkilattaki değişikliklerle ilgili bazı rahatsızlıklar da aktarıldı.
GENEL MERKEZ'DEN İL BAŞKANLARINA "KÜSKÜNLER YARATILMAYACAK" MESAJI
Edinilen bilgilere göre bazı il başkanları, değişimin yıpratıcı bir sürece dönüştüğünü belirterek "Bırakan herkesin sanki yorgun ya da defolu olduğu gibi bir izlenim oldu" görüşünü dile getirildi. Bunun rahatsızlık yarattığı belirtildi. Buna karşılık; Genel Merkez "Küskünler yaratılmayacak. birlikte yürümeye devam edilecek" mesajı verdi.
SOSYAL MEDYADAKİ MESAJLAR
Toplantıda, sosyal medyadaki bazı mesajlar da gündemdeydi. Cumhurbaşkanı adına atılan mesajlarla il başkanlarına saldırılar olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre; Genel Merkez tarafından bunlara müsaade edilmeyeceğini mesajı iletildi.
2019’a giderken birlik ruhunu güçlendirme mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlıklar başta olmak üzere, tüm teşkilata şimdiden çok hızlı bir atılıma geçilmesi talimatını verdi. Erdoğan, “Halkın adamı olan, halkla birlikte olanlar devam eder. Halka tepeden bakanlar, yanlış işe girenler gider” uyarısı yaptı.
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