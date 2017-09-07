CHP, 94. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor

CHP yöneticileri, 9 Eylül'de 94. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti, Kurucu Genel Başkan Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra heyet İkinci Genel Başkanları İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakacak.

Kuruluş yıl dönümü kapsamında, çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

CHP'NİN GENEL BAŞKANLARI

Atatürk'ün vefatının ardından 26 Aralık 1938'de gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kurultay'da İsmet İnönü, CHP genel başkanlığına seçildi. ''Milli Şef'' unvanı verilen İnönü, CHP'de 33 yıl genel başkanlık yaptı.

CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna Atatürk ve İnönü sonrasında Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.

Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs 2010'dan bu yana CHP genel başkanlığı görevini sürdürüyor.

CHP, bugüne kadar 35'i olağan, 18'i de olağanüstü olmak üzere 53 kurultay gerçekleştirdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu