MHP'den Bahçeli'nin başkan yardımcısı olacağı iddiasıyla ilgili açıklama

NTV'nin geçtiği habere göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Devlet Bahçeli'nin, başkan yardımcısı olacağına dair haberlere ilişkin olarak, "Bu iddia çürümüş bir zihnin ürünüdür" dedi.

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