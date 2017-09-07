Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.
TÜRKAN AKYOL KİMDİR?
Türkan Akyol, 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Akyol, Türkiye'nin ilk kadın bakanıdır.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Dahiliye, Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Rektörlüğü, XVIII. Dönem İzmir Milletvekilliği ile Sağlık ve Sosyal Yardım, Devlet Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.
12 Mart 1971 Silahlı Kuvvetler muhtırasının ardından 19 Mart’ta Nihat Erim'in kurduğu 33. Hükümette Sağlık Bakanı olarak görev aldı.
1993 yılında Tansu Çiller'in kurduğu 50. Hükümette DYP-SHP koalisyonundan SHP milletvekili olarak bakanlık yaptı.
Bursa'da 16 Ocak 1995 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak açılan göğüs hastalıkları hastanesine eski sağlık bakanına atfen Türkân Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi adı verilmiştir.
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