Servisçilerin çatışmasında arananlardan bir kişi silahıyla yakalandı

İHA'nın haberine göre; Bir kişinin hayatını kaybettiği servisçi kavgasında arananlardan biri olan Eyüp A. adlı şüpheli bir adet silahla birlikte gözaltına alındı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ümraniye'deki Fatih İlkokulu'nda 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı servisçilerin çatışmasına ilişkin 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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