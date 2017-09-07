YDS sınav giriş belgesi yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2017-YDS) sonbahar dönemi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yerleri araştırıyor. Peki, 2017 YDS sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? YDS ne zaman yapılacak?

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2017

ÖSYM, 2017 YDS sonbahar dönemi sınavının, sınav giriş belgesini yayımladı. Sınava girecek olan adaylar, sınav giriş yerlerine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilecek.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

YDS NE ZAMAN?

2017 YDS, 17 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. 2017-YDS sonbahar dönemi saat 10:00’da başlayacak. Adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09:45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacak.

SINAVA GİRERKEN YANIMDA NE BULUNDURMALIYIM?

* Sınav giriş belgesi

* Nüfus Cüzdanı/ T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport

SINAVA GİRERKEN BULUNDURULMASI YASAK OLANLAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

* çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elek tronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı , telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

* cep bilgisayarı , saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

* kalem, silgi, kalemtıraş , müsvedde kâğıdı , defter, kitap, sözlük, pergel, açı ölçer, cetvel vb. araçlarla

* su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle

* ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.)