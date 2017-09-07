Şehirlerarası sefer yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında görüntülü konuşma yaparken yolcular tarafından görüntülendi.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde şoförün bir yandan otobüsü kullandığı bir yandan da telefonuyla görüntülü arama yapmaya başladığı görülüyor.

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