İkiz plakalı kamyon güvenlik güçlerini harekete geçirdi

Kütahya'da jandarmanın Plaka Takip Sistemi'nde (PTS) "ikiz plaka" ve "terör nitelikli araç" uyarısı çıkması üzerine güvenlik güçleri alarma geçirildi.

Alınan bilgiye göre, F.Ü'nün kullandığı saman yüklü kamyon, Kütahya-Afyonkarahisar karayolundaki jandarmaya ait PTS'de "ikiz plaka" ve "terör nitelikli araç" uyarısı çıktı.

Bunun üzerine il genelindeki polis ve jandarma ekiplerine, kamyonun plakası bildirilerek, uyarıda bulunuldu. Harekete geçen Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 50. kilometresindeki bir dinlenme tesisinde sürücüyü yakaladı.

Yapılan incelemede kamyonun saman yüklü olduğu, plakanın ikiz, ruhsatının ise diğer araca ait olduğu tespit edildi. Aynı plakalı diğer kamyonun sürücüsünün ise Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan F.Ü'nün, ifadesinde aynı plakalı diğer kamyonu oğlunun kullandığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

kütahya

ikiz plaka

jandarma