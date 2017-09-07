Başbakan Yıldırım'dan kahvehane ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Maltepe Başıbüyük mahallesinde bir kahvehaneyi ziyaret etti. DHA'nın haberine göre, Yıldırım kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti, dışarıda kendisini bekleyenlerle fotoğraf çektirdi.

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