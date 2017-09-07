Sinop'un Boyabat ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, yatağında ölü olarak bulundu.



Çakıroğlu Mahallesi'nde 9 yaşındaki Murat Yılmazer sabah uyanmayınca, annesi Dilek Yılmazer uyandırmak için odasına girdi.

Hareketsiz şekilde yattığını görünce komşularından yardım isteyen anne, çocuğu özel araçla 75. Yüzyıl Boyabat Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan muayenede çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Çalıştığı inşaatta haberi alan ve hastaneye gelen baba Adem ile anne Dilek Yılmazer, gözyaşlarına hakim olamadı. Polis, çocuğun ölü bulunduğu evde inceleme yaptı, Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Çocuğun herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.