TBMM Başkanı Kahraman: Darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye Arakan'dan farksız olurdu

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak Ovit Tüneli'nde incelemelerde bulunduktan sonra Erzurum'un İspir ilçesine gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, beraberinde İspir Kaymakamı Ömer Faruk Fidan ve AK Parti İlçe Başkanı Salih Çetinkaya ile birlikte Belediye Başkanı Osman Çakır'ı ziyaret etti.

İHA'nın haberine göre; TBMM Başkanı Kahraman, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarılı olması halinde Türkiye'nin bugün Arakan'dan farklı olmayacağını belirterek, "15 Temmuz'da Allah'a şükür olsun, hamd olsun, bir büyük badireden kurtulduk. Arakan bugün nasıl bir haldeyse biz de aynısı olacaktık. Kürdistan, Ermenistan daracık yerde birbirine girmiş millet, Suriye Türkiye'ye geldi, biz nereye gidecektik. Sadece bir darbe değil, aynı zamanda son verme hadisesiydi 15 Temmuz. Doğrudan doğruya Türkiye'nin varlığına kasteden bir hadiseydi. Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara daveti ve halkın bu davete uyması, meydanları doldurması Cumhurbaşkanımıza olan itimadı, karşı olan da olmayan da, ama temel görüş itibariyle bağlılığı bütün meydanları doldurdu ve büyük bir badireden Türkiye kurtuldu" dedi.