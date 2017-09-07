Gaziantep'te motosikletinin yanında yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırılan, kaza yaptığı sanılan sürücünün silahla başından vurulduğu belirlendi.



Şehitkamil ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde motosikletinin yanında yaralı bulunan Ertuğrul Kendir (18), çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik kazası sonucu yaralandığı sanılan Kendir'in tomografisinde kafasında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kendir'in husumetli olduğu Mehmet K. tarafından motosikletle seyir halindeyken vurulduğunu belirledi. Mehmet K. ile olayda kullandığı silahı sakladığı öne sürülen Neşet O. gözaltına alındı.

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