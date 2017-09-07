Okuluna gitmek için yolun karşısındaki otobüs durağına geçmeye çalışan lise öğrencisinin ölümüne neden olan ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan otobüs şoförü, "Sol gözümde hafif bir görememezlik var" dedi. Mahkeme işten çıkarılan şoförün sağlık raporlarının İETT'den istenmesine karar verdi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Pendik'te okuluna gitmek için yolun karşısındaki otobüs durağına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olan otobüs şoförünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



"OLAYIN MEYDANA GELMESİNDE KUSURLU"

30 Aralık 2016'da Pendik Taşlıbayır Türk Telekom Meslek Lisesi öğrencisi Sude Mete, evinden okula gitmek için havanın yeni yeni aydınlandığı sıralarda otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Karşıdan karşıya geçeceği sırada Mete'ye otobüs çarptı. Küçük kız olay yerinde yaşamını yitirdi. İETT otobüs şoförü Tarık Ulka'nın tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarparak ölümüne sebebiyet verdiği belirlenen olayla ilgili bilirkişi raporuna göre şüphelinin olayın meydana gelmesinde kusurunun bulunduğu belirtildi.



"ÇARPTIĞIMI GÖRMEDİM, FARK ETMEDİM"

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Tarık Ulka, Sude Mete'nin babası Ekrem Mete ve tarafların avukatları katıldı. Şu anda işsiz olduğunu söyleyen şoför Tarık Ulka, olay günü karlı bir hava olduğunu belirterek, "Ben yolcuları indirip yeni yolcuları alarak seyrimi tamamlayıp Pendik hızlı tren istasyonundaki son durağa geldim. Arka taraftan bir yolcu yanıma gelerek geride bir yayaya çarptığımı söyledi. Bunun şakası olmayacağını söyledim. Şahıs çarptığımda ısrar edince komuta merkezini arayıp böyle bir şey olup olmadığını sordum. 15 dakika içinde şeflerim geldi, olay doğruymuş. Yayaya çarptığımı görmedim ve fark etmedim" dedi. Kazanın olduğu yer ile Pendik hızlı tren istasyonundaki durak arasında yarım saatlik mesafe olduğunu kaydeden Ulka, bu süre içinde yolcunun kendisine bir şey söylemediğini belirtti.



"SOL TARAFINI KONTROL ETMEDİ"

Ulka'nın avukatı ise ölen küçük kızın asli kusurlu olduğunu ifade ederek, "Tanıklar ölen şahsın otobüse yetişmek için sol taraftan koşarak geldiğini, hareket halindeki otobüsün sol tarafından sağına geçmeye çalışırken kazanın olduğunu belirtmişlerdir" diyerek sanığın sağ taraftan otobüse binen yolculara baktığı için sol tarafını kontrol etme imkanı olmadığını söyledi.

Bunun üzerine küçük kızın ailesinin avukatı sanığa hala İETT'de çalışıp çalışmadığını ve gözünde görme kaybı olup olmadığını sordu. Sanık şoför ise, şu anda İETT'de görev yapmadığını, işten çıkarıldığını ve sol gözünde hafif bir görememezlik olduğunu belirtti. Avukatı ise sol gözündeki rahatsızlığın çalışmasına engel olmadığını, İETT'de rapor olmadan görev yapamayacağını belirtti. Yaşamını yitiren Sude Mete'nin babası Ekrem Mete sanıktan şikayetçi olduğunu belirtirken mahkeme, İETT'den sanığın sağlık raporlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.